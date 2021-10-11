История вопроса

Государственная дума РФ – нижняя палата Федерального Собрания - наряду с Советом Федерации РФ является высшим представительным и законодательным органом власти. Восьмой созыв Госдумы был избран по итогам трехдневного голосования 17-19 сентября 2021 года сроком на пять лет. Выборы второй раз проходили по смешанной системе – 225 депутатов прошли по партийным спискам, еще 225 были избраны по одномандатным округам. Сюжет включает новости работы нижней палаты парламента – как законотворческой, так и представительной деятельности, в том числе в международных межпарламентских организациях. В сюжет включены также комментарии отдельных депутатов по тем или иным актуальным вопросам.