Москва, 11 октября, 2021, 19:20 — ИА Регнум. Рабочая группа под руководством Александра Жукова («Единая Россия») по подготовке первого пленарного заседания Госдумы восьмого созыва предложит парламентариям принять проект постановления об избрании заместителей председателя нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Должности первых вице-спикеров могут сохранить Александр Жуков («Единая Россия») и Иван Мельников (КПРФ).

Вице-спикерами Госдумы от «Единой России» могут стать экс-уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, депутаты Госдумы Ирина Яровая, Пётр Толстой, Сергей Неверов, Алексей Гордеев и экс-губернатор Тувы Шолбан Кара-Оол.

От «Справедливой России» пост займет Геннадий Семигин, от «Новых людей» — Владислав Даванков, от ЛДПР — Борис Чернышов.

Пленарное заседание состоится 12 октября.