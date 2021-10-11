Власти США потребовали закрыть генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке
Нью-Йорк, США, 11 октября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке прекращает свою работу с 21 октября текущего года, сообщает 11 октября официальный сайт дипломатического учреждения.
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Нью-Йорк
Отмечено, что прекращение работы генконсульства обусловлено требованием властей США.
«Сообщаем, что по требованию американской стороны генеральное консульство Республики Беларусь в г. Нью-Йорке прекратит свою работу 21 октября 2021 г.», — указано в сообщении на сайте генерального консульства Белоруссии в Нью-Йорке.
Чем вызвано такое требование американской стороны, не поясняется.