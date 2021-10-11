Волчанск, Свердловская область, 11 октября, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Житель Волчанска Свердловской области отдан под суд за убийство своей супруги с особой жестокостью и покушение на убийство тёщи и сына, а также за умышленное повреждение либо уничтожение имущества путём поджога. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, преступление было совершено 23 ноября 2020 года в жилом доме в Волчанске. Гражданин был дома с супругой и ребёнком и к ним в гости пришла тёща, с которой на почве длительных неприязненных отношений, которые были вызваны бытовыми ссорами, возник конфликт. Жена обвиняемого вступилась за свою мать. Тогда гражданин взял пластмассовую канистру с находящейся в ней смесью бензина с моторным маслом, разлил содержимое в жилище, в том числе возле входной двери, и поджёг.

Тёща обвиняемого попыталась спастись, но тот с силой толкнул её и она упала в подполье, а затем вышел из горящего дома, закрыв за собой входную дверь. Супруга обвиняемого получила значительные ожоги, но смогла через окно выбраться наружу и позвать на помощь.

Жена обвиняемого получила ожоги 70−80% тела и 29 ноября скончалась в больнице. Тёща и сын выжили. Уголовное дело рассмотрит Свердловский областной суд.