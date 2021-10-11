Ханты-Мансийск, 11 октября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Ямал и Югра вошли в пятёрку самых финансово благополучных регионов России по итогам 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Финансовые потоки

Исследование подготовлено экспертами агентства РИА «Рейтинг» по данным Росстата и Центробанка. При составлении рейтинга учтены отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объём вкладов на одного жителя, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку.

На первом месте в России по благополучию оказался Ямал, Югра — на четвёртом, опередив Москву и Санкт-Петербург. Самыми неблагополучными регионами стали Ингушетия и Тува.