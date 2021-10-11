Москва, 11 октября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Ученые из Института водных проблем (ИВП) РАН выступили против внесения изменений в Земельный кодекс РФ, которые снимают ограничения по купле-продаже земель второго пояса зоны санитарной охраны питьевых водохранилищ. Заявление академиков 9 октября распространил портал «Экология России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство

По мнению научного руководителя ИВП РАН Виктора Данилова-Данильяна и заместителя директора ИВП РАН Владислава Полянина, изменение формы собственности неизбежно приведёт к ухудшению качества воды в Московском регионе. В первую очередь приватизация земель второго пояса водоохранной зоны водохранилищ коснется водосборной территории реки, воды которой поступают к водозаборам Западной и Рублёвской станций водоподготовки.

По словам ученых, если изменения вступят в силу, исчезнет естественный фильтр, который препятствовал попаданию в водотоки загрязняющих веществ с водосбора. Кроме того, исчезнут заболоченные участки, земли с естественной растительностью и биоразнообразием. Более того, с появлением жилья, дорог и автотранспорта увеличатся объемы загрязняющих веществ и скорости их поступления в водные объекты.

В итоге при всё более увеличивающейся антропогенной нагрузке сокращение санитарных зон приведет к дальнейшей деградации водных объектов и снижению биоразнообразия, снижению надёжности водоснабжения, повышению рисков ухудшения санитарно-экологического состояния и качества воды.

В декабре 2019 года стало известно, что под «регуляторную гильотину» правительства Дмитрия Медведева наряду с потерявшими актуальность нормативными актами попало и водоохранное законодательство РФ. Поскольку водоснабжение Москвы осуществляется в основном из открытых источников, тогда же эксперты забили тревогу по поводу того, какими бедами может закончится бесконтрольная застройка берегов Москвы-реки и подмосковных водохранилищ.

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