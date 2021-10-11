Анкара, 11 октября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Российский турист умер на одном из курортов Турции, сообщает 11 октября RT со ссылкой на генконсульство РФ.

Турция

Гражданин России скончался в турецкой Анталье. Причины смерти российского туриста пока не установлены.

«Генконсульство подтверждает факт смерти российского гражданина 1977 года рождения, находившегося вместе с семьёй на отдыхе в провинции Анталья», — цитирует агентство заявление представителя российского консульства.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Турции четверо граждан России погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.