Москва, 11 октября, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Названы имена актёров, исполняющих роли в фильме «Воланд». Информация появилась на сервисе «КиноПоиск» 11 октября.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия «Гражданин, Вас сейчас же обнаружат!»

В киноленте сыграют актёры Юрий Колокольников (Коровьев), Марат Башаров (Лиходеев), Леонид Ярмольник (Доктор Стравинский), Игорь Верник (Бенгальский) и другие. По словам представителей «КиноПоиска», кота Бегемота будет сразу два — цифровой и настоящий по кличке Кеша.

Добавим, что «Воланд» выйдет в 2022 году — режиссёром киноленты, основанной на романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»). Мастера и Маргариту сыграют Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.