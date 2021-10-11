София, 11 октября, 2021, 19:01 — ИА Регнум. В 2022 году в болгарской столице начнется строительство сразу шести новых станций метрополитена. Об этом со ссылкой на местную мэрию пишет 11 октября софийская газета «Монитор».

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

Согласно официальной информации, проект призван соединить центр Софии с так называемыми спальными районами, автомобильное движение по которым затруднено в часы пик и в преддверии выходных дней.

«Нововведение позволит решить соответствующую транспортную проблему», — говорится в заявлении софийского муниципалитета.

Предварительная стоимость работ оценивается в 530 миллионов левов ($2,4 млн.), протяженность участка составит 5,6 километров. Название фирм-подрядчиков держится в секрете.

Напомним, софийское метро является одной из новейших структур подземного транспорта в Европе. Общая длина его маршрутов, на которых расположены 47 станций, превышает 52 километра.