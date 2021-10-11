Минск, , 18:58 — REGNUM Суд Центрального района Минска в закрытом режиме рассмотрел жалобу бывшего особо приближённого к Александру Лукашенко бизнесмена Юрия Чижа. Следователи решили установить состояние его психического здоровья и направили на судебно-психиатрическую экспертизу.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Юрий Чиж некогда возглавлял ТОП-100 самых успешных и влиятельных бизнесменов Белоруссии. В сфере его интересов были торговля нефтепродуктами, строительство и многие другие виды бизнеса. Самая известная торговая марка его бизнес-империи — «Трайпл».

В 2015 году Чижа задержали и отправили в СИЗО по обвинению в экономических преступлениях. В 2016 году он вышел на свободу, выплатив большие суммы «в доход государства».

В марте 2021 года Чижа снова арестовали, и опять по обвинениям в совершении экономических преступлений. К этому времени капитализация его бизнесов резко сократилась, а сам предприниматель из особо приближённых был переведён в статус опальных. К тому же Евросоюз наложил на него санкции в числе прочих «кошельков Лукашенко».

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