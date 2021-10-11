Минск, , 18:51 — REGNUM Суд Лидского района Гродненской области (Западная Белоруссия) постановил обвинительный приговор в отношении «28-летнего местного жителя К., которому инкриминировано публичное оскорбление президента Республики Беларусь». Об этом 11 октября проинформировала пресс-служба генпрокуратуры постсоветской республики.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии

«Согласно материалам дела обвиняемый в августе 2020 года в одном из чатов мессенджера Viber разместил скриншот и фотоизображение с оскорбительными высказываниями в адрес главы государства», — сказано в официальном сообщении.

Гражданину на основании ч.1 ст.368 Уголовного кодекса республики назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок два года. В теории, имеется возможность приговор обжаловать и опротестовать в апелляционном порядке.

Читайте на эту тему: Самое мощное сопротивление со времён Великой Отечественной: Белоруссия-2020