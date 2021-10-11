Киев, 14 января, 2015, 19:21 — ИА Регнум. Вопреки ожиданиям официального Киева, пять из шести фракций Европарламента не включили в проекты резолюции фразу о признании ДНР и ЛНР «террористическими организациями». Об этом говорится в документах, обнародованных на официальном сайте ЕП.

Напомним, что резолюцию Европарламента по «украинскому вопросу» и ситуации в Донбассе обсуждают сегодня, 14 января, а завтра окончательный текст должен быть принят.

Согласно документам, единственной группой, которая предложила определение ДНР и ЛНР как «террористических организаций», стали европейские консерваторы. В проекте от своей группы они предлагают обратиться к Совету ЕС — чтобы этот орган включил ДНР и ЛНР в перечень террористических организаций.

Как подчеркивают украинские СМИ, все проекты резолюций были подготовлены до попадания снаряда по автобусу в Волновахе 13 января, в результате чего минимум 12 человек погибли. Подчеркивается, что президент Европарламента Мартин Шульц якобы намерен призвать депутатов в нынешних обстоятельствах принять норму о таком признании.

Вместе с тем этой темы коснулся во время выступления в парламенте спикер Верховной рады Украины Владимир Гройсман. «Вчера президент Украины сделал обращение к Европейскому парламенту, чтобы ДНР и ЛНР были признаны террористическими организациями. Я думаю, что украинский парламент также должен выразить такую позицию, чтобы наши европейские партнеры поддержали нас в борьбе с российскими оккупантами, диверсантам. К сожалению, у нас каждый день жертвы. Гибнут дети! Я даю поручение комитету по европейской интеграции, чтобы сегодня было подготовлено и проголосовано в парламенте обращение к нашим европейским коллегам, чтобы нам предоставили помощь, оказали давление в борьбе с агрессорами», — заявил Гройсман.