Ростов, Ярославская область, 11 октября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Ростовский районный суд Ярославской области заключил под стражу 18-летнюю жительницу Костромской области, которая обвиняется в похищении ребёнка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Ярославский областной суд.

Prokuror.kaluga.ru Молоток судьи

9 октября 2021 года в сети появилась информация о том, что в посёлке Семибратово Ростовского района молодая девушка увела трёхлетнего мальчика. На поиски пропавшего отправились волонтёры и полиция. Тем же днём ребёнка нашли вместе с похитительницей. После этого региональные управление следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «похищение человека, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего».

11 октября стало известно, что суд избрал для костромички меру пресечения.

«Постановлением Ростовского районного суда Ярославской области от 11 октября 2021 года в отношении жительницы Костромской области, 2003 г.р., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 9 декабря 2021 года», — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Мотивы похищения пока неизвестны. Расследование ведётся под личным контролем прокурора Ярославской области Дмитрия Попова.