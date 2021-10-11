В Ярославской области арестовали костромичку, похитившую ребёнка
Ростов, Ярославская область, 11 октября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Ростовский районный суд Ярославской области заключил под стражу 18-летнюю жительницу Костромской области, которая обвиняется в похищении ребёнка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Ярославский областной суд.
9 октября 2021 года в сети появилась информация о том, что в посёлке Семибратово Ростовского района молодая девушка увела трёхлетнего мальчика. На поиски пропавшего отправились волонтёры и полиция. Тем же днём ребёнка нашли вместе с похитительницей. После этого региональные управление следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «похищение человека, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего».
11 октября стало известно, что суд избрал для костромички меру пресечения.
Мотивы похищения пока неизвестны. Расследование ведётся под личным контролем прокурора Ярославской области Дмитрия Попова.