Ярославль, 11 октября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. В Ярославле 11 октября около 18.00 загорелся автобус на проспекте Октября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пожар в автобусе в Ярославле

Пожар произошёл рядом с площадью Карла Маркса, загорелся автобус «Неоплан». Он двигался без пассажиров. На место происшествия оперативно прибыли пожарные — пожарная часть находится неподалёку. Возгорание было быстро ликвидировано.

Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.