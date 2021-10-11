В Ярославле на центральной улице загорелся автобус
Ярославль, 11 октября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. В Ярославле 11 октября около 18.00 загорелся автобус на проспекте Октября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Пожар в автобусе в Ярославле
Пожар произошёл рядом с площадью Карла Маркса, загорелся автобус «Неоплан». Он двигался без пассажиров. На место происшествия оперативно прибыли пожарные — пожарная часть находится неподалёку. Возгорание было быстро ликвидировано.
Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.