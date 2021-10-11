Москва, 11 октября, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 11 октября осмотрел территорию детской городской клинической больницы (ДГКБ) № 9 им. Сперанского, оценив итоги благоустройства. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Благоустройство территории детской городской клинической больницы (ДГКБ) № 9 им. Сперанского

«Мы решили территории больниц менять постепенно и территорию за территорией превращаем в хорошего уровня общественные места, где можно и больным детишкам покачаться на качелях, и их родителям прогуляться, и местным жителям, — сказал Собянин в ходе осмотра. — Здесь все они могут гулять, потому что это, по сути дела, парковая среда. Рядом еще благоустроена природная территория, и в целом такой получился кластер, как сейчас модно говорить, исцеляющая среда».

Мэр отметил, что неподалёку благоустроена природная территория, «и в целом такой получился кластер, как сейчас модно говорить, исцеляющая среда». Мэр выразил надежду, что проведённые работы помогут детям выздоравливать немного быстрее и лучше себя чувствовать.

Больница является одним из старейших медучреждений Москвы, её история началась во второй половине XIX века. Сейчас ДГКБ — специализированный многопрофильный стационар, располагающий мощностью в 820 коек с амбулаторными и клинико-диагностическими отделениями, а также вертолётной площадкой. С начала 2021 года стационарную медпомощь в больнице получили свыше 32 тысяч детей. Проведено 9,2 тысячи операций, в том числе 296 высокотехнологичных. Число амбулаторных посещений превысило 120 тысяч.

Основные корпуса больницы находятся в Пресненском районе Москвы в Шмитовском проезде. Специалисты Комплекса городского хозяйства начали работы по благоустройству в октябре 2020 года, которые завершились в июле 2021 года. Площадь приведённой в порядок территории составила 8,4 гектара.

Специалисты комплекса городского хозяйства озеленили и украсили территорию больницы цветниками и арт-объектами. Также была установлена система видеонаблюдения, обновлено освещение и организован удобный подъезд для транспорта.