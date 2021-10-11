София, 11 октября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Потерпевший аварию у Каменного Берега (Добричская область Болгарии) сухогруз VERA SU в настоящее время не представляет какой-либо серьезной угрозы для региональной акватории Черного моря. Об этом говорится в заявлении министерства окружающей среды и водных ресурсов (МОСВР) Болгарии, передает 11 октября софийский телеканал NOVA ТВ.

Цитата из к/ф «Каникулы в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Море

Согласно результатам проведенного болгарскими специалистами исследования, к настоящему времени показатели содержания тяжелых металлов в воде в районе инцидента находятся в норме, и говорить о возможном соответствующем загрязнении региона со стороны аварийного корабля в обозримом будущем не приходится.

Как утверждают чиновники МОСВР, анализ попавшей с борта VERA SU в Черное море части груза не выявил повода говорить о «вероятной экологической катастрофе в регионе».

Напомним, турецкое судно VERA SU, шедшее с Украины в болгарский порт Варна, с крупной партией азотных удобрений, село на мель в районе Каменного Берега 20 сентября.

При этом корпус сухогруза получил ощутимые повреждения, а в Черное море попало несколько тонн химикатов. Ранее капитан и помощник капитана корабля были задержаны на нарушение правил навигации.