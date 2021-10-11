Москва, 11 октября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Новый мировой рекорд в комплексном силовом упражнении (КСУ) на гимнастической перекладине установил капитан Вооруженных сил России Денис Яковлев, сообщает 11 октября пресс-служба российского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Вооруженные силы России

Спортивное достижение капитана Яковлева будет официально внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

«Преподаватель Омского кадетского военного корпуса капитан Денис Яковлев установил новый мировой рекорд в комплексном силовом упражнении на гимнастической перекладине и будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса», — указано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что Денис Яковлев выполнил 255 циклов комплексного силового упражнения без отрыва рук от перекладины, проведя на спортивном снаряде почти три часа.

«Рекорд зарегистрировал специально приглашенный официальный представитель Книги рекордов Гиннесса в России, главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов», — отмечает Министерство обороны РФ.

Напомним, один цикл комплексного силового упражнения на гимнастической перекладине включает в себя четыре элемента — выход силой, подтягивание, подъём ног к перекладине и подъём переворотом.