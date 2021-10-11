Москва, 11 октября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Леонида Антонова от должности генерального директора ГУП «Мосгортранс». Соответствующее распоряжение обнародовала 11 октября пресс-служба столицной мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Освободить Леонида Антонова, генерального директора государственного унитарного предприятия Москвы «Мосгортранс», от занимаемой должности по собственной инициативе», — говорится в документе.

Антонов работал в «Мосгортрансе» с 1986 года, с 2017 года он руководил предприятием.

Другим распоряжением Собянин назначил на должность главы «Мосгортранса» Николая Асаула, который работает в транспортном комплексе столицы с октября 2019 года. Как следует из документа, трудовой договор с ним заключается сроком на пять лет.