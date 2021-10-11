Екатеринбург, 11 октября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. В Екатеринбурге двое граждан установили в квартире пенсионеров автономный огнетушитель по цене 2 тыс. рублей, при этом за работу взяли 70 тыс. Об этом пишут СМИ.

Огнетушитель

По данным Е1.ru, молодые люди представились сотрудниками подрядной фирмы, которая проводит в этом доме капитальный ремонт. На недоумение пожилых людей они ответили, что деньги якобы вернутся вместе с пенсией. Когда те ушли, то пенсионеры позвонили своей внучке, а затем обратились в полицию.

На следующий день молодые люди вернулись и потребовали ещё 50 тыс. рублей. В квартиру они вошли силой, но их приезд совпал с визитом полиции. Граждан доставили в отделение полиции, правда, затем отпустили.