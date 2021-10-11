Минск, 11 октября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. За январь-сентябрь потребительские цены в Белоруссии выросли на 9,2% по отношению к такому же периоду прошлого года. При этом цены на продтовары были повышены на 8,6%, на непродовольственные товары — на 10,4%, а на услуги — на 8,7%. Об этом 11 октября сообщил Национальный статистический комитет Белоруссии.

Инфляция

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«Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре 2021 г. по сравнению с августом 2021 г. составил 101,3%, с декабрем 2020 г. — 107,5%, — сказано в официальном сообщении. — Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в сентябре 2021 г. по сравнению с августом 2021 г. составил 101,3%, с декабрем 2020 г. — 107,7%».

Напомним, согласно утверждённому Александром Лукашенко официальному прогнозу на 2021 год инфляция не должна превысить 5%. Совмин и Нацбанк заверяли население и субъекты хозяйствования в реалистичности исполнения прогнозных показателей.

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