Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Возникшая у автомобилистов Петербурга 8 октября возможность безнаказанно не платить за стоянку в зоне платной парковки в центре города уже заканчивается. Напомним, она появилась из-за отзыва лицензии у банка-оператора.

ИА REGNUM Паркомат в Петербурге

«Зона платной парковки с 12 октября заработает в штатном режиме», — сообщили вечером 11 октября в городском комитете по транспорту.

Работа систем оплаты парковочного пространства уже восстановлена, и с 8 часов утра во вторник автомобилисты смогут оплачивать парковку без комиссии с помощью паркоматов, официального сайта парковочного пространства parking.spb.ru и мобильного приложения «Парковки Санкт-Петербурга».

«О возобновлении работы СМС-сервиса Комитет по транспорту сообщит дополнительно», — отметили в комитете.

Там также напомнили, что оплачивать стоянку в платной зоне можно через устройства самообслуживания Сбербанка, мобильное приложение или личный кабинет «Сбербанк Онлайн», через кассы в отделениях Сбербанка, а также через устройства самообслуживания и мобильное приложение банка ПСКБ.

Напомним, взимание платы за пользование платным парковочным пространством было приостановлено в связи с отзывом 8 октября Банком России лицензии у АО «Орбанк» (г. Москва), который обеспечивал зачисление платежей в городской бюджет Петербурга.

В настоящее время пилотная зона платной парковки функционирует на 28 улицах Петербурга. С 1 декабря 2021 года намечен запуск новой зоны платной парковки на 71 улице в центре Петербурга.