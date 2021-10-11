Ярославль, 11 октября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. В Ярославле студентов четырёх факультетов Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского отправили учиться на «дистант». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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11 октября студентам факультета русской филологии и культуры, факультета иностранных языков, педагогического и естественно-географического факультета объявили, что они отправляются учиться на дистант. Когда студенты смогут вернуться к очному обучению, пока неизвестно.

В Ярославском техническом университете обстановка несколько лучше. Там на карантин закрыто две группы.

«ЯГТУ в целом работает в штатном режиме. Занятия идут в соответствии с расписанием. Единичные случаи заболевания имеются. Две группы из-за этого переведены на дистант на срок до 14 дней», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЯГТУ.

Неизвестной пока остаётся ситуация в Ярославском государственном университете им. П. Г. Демидова.