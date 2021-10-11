Вашингтон, 11 октября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Американский актёр Джейк Джилленхол рассказал о приступе паники, который произошёл с ним во время съёмок фильма. Об этом 11 октября пишет издание BuzzFeed.

Скриншот с YouTube Джейк Джилленхол

По словам Джилленхола, инцидент произошёл на съёмках киноленты «Человек-паук: Вдали от дома». «Я был в ужасе. И я помню, что не мог вспомнить свои реплики. Я был как деревянная доска», — признался артист.

Тогда Джилленхол подошёл к актёру Тому Холланду и попросил ему помочь прийти в себя. Артист поговорил с ним, после чего Джилленхол «наконец успокоился».

Добавим, что причиной панической атаки актёр назвал высокую сложность работы над фильмом студии Marvel. «Это сложно. Играть тяжело. Этот мир огромен. И я присоединился к этому миру на ходу, к поезду, который уже двигался. Обычно я прихожу на раннем этапе и у меня всё получается», — объяснил Джилленхол.

ИА REGNUM напоминает, что премьера фильма «Человек-паук: Вдали от дома» состоялась в 2019 году. Джейк Джилленхол сыграл злодея Мистерио.