Штат Калифорния, США, 11 октября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Пляжи на юге Калифорнии, закрытые из-за разлива нефти на прошлой неделе, будут вновь открыты утром 11 октября, говорится в заявлении властей. Об этом сообщает Reuters.

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Городские и государственные пляжи города Хантингтон-Бич будут вновь открыты, поскольку тестирование качества воды не выявило в океанской воде токсинов, связанных с нефтью, сообщили представители городских властей и парков штата Калифорния.

На прошлой неделе около 126 тыс. галлонов сырой нефти вылилось в Тихий океан, убив диких животных, загрязнив береговую линию и заставив чиновников закрыть пляжи в городах Хантингтон Бич, Ньюпорт Бич и Лагуна Бич в округе Ориндж, к югу от Лос-Анджелеса.

Береговая охрана США проводит расследование в отношении судна в Окленде, изучая возможности того, что якорь судна задел трубопровод и вызвал разлив нефти, сообщает газета Los Angeles Times.