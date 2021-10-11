Курган, 11 октября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 164 новых случая заражения коронавирусом. Из них 67 зафиксированы в Кургане, сообщает 11 октября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 165 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 11 октября 2021 года выявлено 35 177 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 11 октября вылечились 31 658 человек, скончались 744 пациентов с COVID-19 (на четыре человека больше, чем днём ранее).