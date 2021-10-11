Таллин, 11 октября 2021, 18:22 — REGNUM Языковая проблема в Эстонии существует уже в детских садах, дискриминация начинается уже там, заявил 11 октября эстонский президент Алар Карис в парламенте республики.
Отметив, что в русскоязычных детских садах предусмотрены бесплатные уроки эстонского языка, новый глава государства сказал, что их порой недостаточно, а дополнительные уроки доступны не у всем.
Он добавил, что эту проблему не так трудно решить.
Напомним, в Эстонии работают к настоящему моменту 74 средние школы, в которых образование получают на русском языке. При этом в русских школах республики учатся более 20% всех школьников.
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