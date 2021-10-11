Москва, 11 октября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Тихоокеанский флот (ТОФ) России получит новое вооружение, а его береговая инфраструктура будет расширена и усовершенствована, сообщает 11 октября департамент информации Минобороны РФ со ссылкой на главкома Военно-морского флота России адмирала Николая Евменова.

Комогорцев Иван Николаевич Эскадра Тихоокеанского флота России

Напомним, с 8 по 10 октября главком ВМФ проводил проверку командного состава всех звеньев в надводной, подводной, береговой и воздушной составляющих ТОФ.

Кроме того, ранее Евменов заявлял, что Тихоокеанский флот уже в 2021 году получит в свое распоряжение сейсмоустойчивый современный пункт базирования подводных лодок в Вилючинске, где, в частности, базируются атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

При этом он рассказал о планах усиления ТОФ стратегическими атомными подводными лодками проекта «Борей-А» и многоцелевыми субмаринами проекта «Ясень-М».

"Надводная составляющая Тихоокеанского флота будет усилена за счет ведущегося серийного строительства корветов проекта 20 380 и 20 385, фрегатов проекта 22 350, малых ракетных кораблей проекта 22 800. Наряду с этим продолжится модернизация и ремонт больших противолодочных кораблей проекта 1155, модернизационный запас которых позволяет существенно усилить их возможности и ударную мощь», — рассказал адмирал Евменов.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли Тихоокеанского флота уже проходят модернизацию и перевооружение. В частности, большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» теперь вооружен крылатыми ракетами большой дальности «Калибр» и включен в состав сил постоянной готовности в качестве многоцелевого фрегата.

Аналогичной модернизации должен подвергнуться и большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов», который получит ударное ракетное вооружение, резко расширяющее его боевой потенциал.