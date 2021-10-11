Сочи, Краснодарский край, 11 октября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. На YouTube-канале журналистки Ксении Собчак временно перестанут выходить ролики. Об этом 11 октября пишет издание «Афиша Daily».

Дарья Драй ИА REGNUM Ксения Собчак

Работу над новым контентом канала «Осторожно: Собчак» приостановили после аварии, в которую попали журналистка и её ассистентка. Как отмечает СМИ, 11 октября 2021 года на канале Собчак должен был выйти очередной ролик, однако он так и не был опубликован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября 2021 года автомобиль, в котором находилась Ксения Собчак, попал в ДТП в Сочи. В результате столкновения с автомобилем Volkswagen погиб один человек, у Собчак диагностировали сотрясение мозга.