Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. В результате большого пожара в жилом доме на набережной Карповки, 30, в Петербурге огонь полностью уничтожил четыре квартиры, одна из них коммунальная. В них было зарегистрировано 16 человек, которые сейчас размещены в манёвренном жилом фонде. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе жилищного комитета Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Огонь в башне жилого дома на набережной Карповки

«Силами управляющей компании и аварийно-восстановительной службы жилищного комитета теплоснабжение и электричество возвращено в 12 квартир. Поступление тепла обеспечено по 49 стоякам, осталось подключить 21. К концу дня 11 октября работы по восстановлению тепло‑ и электроснабжения дома планируется завершить», — рассказали в ведомстве.

Временным жильем обеспечены 12 обратившихся семей, это 26 человек, из пострадавших квартир. «Жилыми помещениями в социальном доме администрации Петроградского района обеспечены семь семей, в маневренном фонде жилые помещения предоставлены четырем семьям, одна семья остановилась у родственников», — подчеркнули в жилищном комитете.

В настоящее время идут работы по определению объемов и видов работ, необходимых для восстановления кровли здания и мансард, а также определение стоимости работ. Управляющая компания занимается фиксацией размера материального ущерба, нанесенного жителям дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожар начался вечером 9 октября. В многоквартирном жилом доме в Петроградском районе горели чердачные помещения. В результате пожара из 38 квартир пострадало 25, в том числе 14 коммунальных. В доме проживает 76 семей (140 человек). В результате пожара полностью выгорело четыре квартиры, одна из них коммунальная. В уничтоженных огнем квартирах зарегистрированы 16 человек. Жертв удалось избежать.

К утру 10 октября пожар удалось полностью ликвидировать. Площадь горения составила 800 кв. метров Проводилась эвакуация 100 человек. К ликвидации пожара было привлечено от МЧС 29 единиц техники и 128 человек личного состава.