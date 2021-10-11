Прага, , 18:02 — REGNUM Ранее помещённый в Центральный военный госпиталь в Праге президент Чехии Милош Земан находится в анестезиологическо-реанимационном отделении, сообщает 11 октября издание Idnes со ссылкой на источники в медучреждении.

Милош Земан Miloslav Hamřík

По их утверждению, отделение предназначено для пациентов, жизнь которых находится под угрозой или есть риск сбоя жизненно важных функций организма.

«Президент Милош Земан размещен в анестезиологическо-реанимационном отделении ЦВГ, которое считается наивысшим уровнем интенсивной терапии. В нем размещаются пациенты в состоянии продолжающегося нарушения одной или нескольких жизненно важных функций, то есть, люди, которым угрожает прямая опасность для жизни или те, у кого неминуем отказ основных жизненно важных функций», — утверждает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, о госпитализации Земана было объявлено после парламентских выборов, на которых победу одержала оппозиционная партия «Вместе».

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