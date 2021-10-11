Курск, 11 октября 2021, 18:00 — REGNUM Исполняющим обязанности председателя комитета здравоохранения Курской области назначена Екатерина Письменная. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в пресс-службе областной администрации.
До нового назначения Письменная занимала должность главного врача областного кожно-венерологического диспансера.
Ранее должность председателя комитета здравоохранения занимала Елена Палферова. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Этот пост Палферова занимала с сентября 2019 года.
Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 октября Курск с рабочей поездкой посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минстроя Иреком Файзуллиным. У премьер-министра были претензии к региону из-за низких темпов вакцинации от коронавируса и цифровизации здравоохранения.
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