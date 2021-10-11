Курск, 11 октября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности председателя комитета здравоохранения Курской области назначена Екатерина Письменная. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

До нового назначения Письменная занимала должность главного врача областного кожно-венерологического диспансера.

Ранее должность председателя комитета здравоохранения занимала Елена Палферова. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Этот пост Палферова занимала с сентября 2019 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 октября Курск с рабочей поездкой посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минстроя Иреком Файзуллиным. У премьер-министра были претензии к региону из-за низких темпов вакцинации от коронавируса и цифровизации здравоохранения.

«К сожалению, на сегодняшний день ваши цифры по вакцинации ниже среднероссийских, поэтому сделайте всё возможное, чтобы куряне, население Курской области, активно вакцинировались. Тем более что для этого всё есть: есть и вакцина, и медицинский персонал, открыты прививочные пункты», — заявил Мишустин на встрече с губернатором Романом Старовойтом.