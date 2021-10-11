Марибор, Словения, 11 октября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Сегодня, 11 октября, в Мариборе (Словения) на стадионе «Людски врт» сборная Словении в матче восьмого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 встретится со сборной России, которую возглавляет Валерий Карпин. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

При Карпине сборная России одержала три победы в четырех матчах и ни разу не пропустила.

В последний раз сборные Словении и России играли между собой 27 марта в матче второго тура группы H. Тот матч завершился минимальной победой подопечных Станислава Черчесова со счетом 2:1 благодаря дублю Артема Дзюбы.

На данный момент сборная России с пятью победами и шестнадцатью очками занимает вторую строчку в турнирной таблице. Словения с десятью очками расположилась позицией ниже.