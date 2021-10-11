Дакка, 11 октября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. На поддержку России рассчитывает Бангладеш при постройке второй АЭС, пишет 11 октября Dhaka Tribune.

Ase-ec.ru Строительство АЭС «Руппур», Бангладеш

По словам премьер-министра республики Шейх Хасины, новую атомную станцию начнут строить после запуска АЭС «Руппур». На встрече с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым глава правительства Бангладеш заявила:

«Нам нужна постоянная поддержка России в этом вопросе».

Она добавила, что Дакка благодарна Москве за помощь в строительстве «Руппура». Накануне, 10 октября, в округе Пабна был завершён монтаж корпуса реактора АЭС.

Спроектированный и построенный предприятием Росатома «Руппур» будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых — 60 лет с возможностью продления срока работы ещё на два десятка лет.