Иерусалим, , 17:59 — REGNUM Израиль намерен сохранить Голанские высоты, захваченные у Сирии в войне 1967 года, даже если международное мнение о Дамаске изменится, заявил 11 октября премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

Голанские высоты Israel Defense Forces

В 2019 году экс-президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля на Голанских высотах. Израиль аннексировал высоты в 1981 году, что не было признано международным сообществом.

Высказывания Беннета прозвучали на фоне того, как новая администрация США начала обсуждать правовой статус Голанских высот. При этом некоторые арабские государства, поддерживающие США, ослабили свое противостояние президенту Сирии Башару Асаду.

Выступая на конференции, посвященной будущему Голан, Беннетт сказал, что внутренние сирийские распри «убедили многих в мире, что, возможно, предпочтительнее, чтобы эта красивая и стратегическая территория находилась в руках государства Израиль».

Напомним, что власти США могут вернуться к обсуждению принадлежности Голанских высот. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил 8 февраля в эфире телекомпании CNN.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года экс-президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Протест по этому поводу высказали Сирия и другие арабские государства, Россия, Германия, Франция и другие европейские державы.