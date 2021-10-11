Челябинск, 11 октября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. В Челябинске вместо украденных ранее металлических крышек колодезных люков будут использовать полимерные. Об этом на совещании в мэрии объявил замглавы города Александр Астахов.

Канализационный колодец

Он отметил, что компания «Символ» уже подарила 50 крышек. Также у неё купят ещё 25. Кроме того, размещён аукцион на 350 единиц.

Астахов отметил, что пока это эксперимент. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске участились кражи металлических крышек. В сентябре одного из воров задержали.