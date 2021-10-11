Москва, 11 октября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. 11 октября футбольный клуб «Локомотив» объявил о назначении на пост главного тренера основной команды немецкого специалиста Маркуса Гисдоля, который ранее тренировал первый и второй составы «Хоффенхайма», молодежку «Штутгарта», «Кельн» и «Гамбург».

Logo-football.ru ФК «Локомотив»

Неделю назад, 5 октября, «Локомотив» объявил о том, что сербский главный тренер Марко Николич отправлен в отставку. Николич получил компенсацию в размере 3 миллионов евро.

После десяти стартовых туров московский «Локомотив», одержав четыре победы и набрав семнадцать очков, занимает четвертую позицию в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.