Москва, 11 октября 2021, 18:42 — REGNUM Главную опасность для республик и их жителей представляют не обстрелы, т.к. конфликт с точки зрения силы нерешаем. Об этом 8 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM служащий Народной милиции ЛНР на условиях анонимности.
«Пожалуй, самая серьезная угроза республикам исходит не от ЛБС (линия боевого соприкосновения — ИА REGNUM). Противник понимает, что вопрос не решается силовым методом и ведет активную агентурную деятельность на наших территориях», — заявил политолог.
«Происходит это с тех пор, когда Плотницкий (первый глава ЛНР — ИА REGNUM) призвал возвращаться беженцев на свои прежние рабочие места. Если не ошибаюсь, это был 2016-й год», — заключил эксперт.
«Таким образом, беженцы начали двигаться в обратном направлении, и, как вы понимаете, это были не только дворники и посудомойки. Вернулись люди из Украины — на свои прежние руководящие должности, в том числе в силовых структурах», — заключил эксперт.
Напомним, что украинские силовики постоянно обстреливают территории Луганской и Донецкой народной республик.