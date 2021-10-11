Подгорица, 11 октября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Министерство капитальных вложений Черногории 11 октября объявило, что с полуночи все виды топлива будут на три-шесть евроцентов дороже.

Топливо

С полуночи цены на евродизель и мазут будут выше на шесть центов и составят 1,3 евро, а на мазут — 1,27 евро.

Цены на Eurosuper-95 и 98 будут выше на четыре и три цента соответственно и в ближайшие две недели составят 1,43 евро и 1,46 евро соответственно.

Последняя коррекция цен на топливо произошла 28 сентября, когда подорожали евродизель и мазут.