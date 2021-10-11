Москва, 11 октября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Запрет на поставки электроэнергии из России и Белоруссии на Украину обусловлен внутриполитическими причинами, в частности, лоббированием интересов Рената Ахметова. Об этом 11 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Forbes.ru Электроэнергия

«Украинская политика определяется не государственным интересом, а балансом интересов различных групп влияния», — заявил политолог.

«По этим решениям мы видим, что позиции Ахметова пока что укрепляются. Кроме того, эта тема очень политизирована и активно используется властью в пропагандистских целях», — пояснил Неменский.

«Для экономики Украины всё это имеет печальные последствия, несбалансированный рынок электроэнергии с такими сильными диспропорциями и общей непредсказуемостью не может не сказаться на производственной сфере. Но и ничего критического пока тоже ничего нет, захотят вновь закупать электроэнергию у России и Белоруссии — и тихо разрешат. Для российского и даже белорусского рынка эти шатания Украины существенного значения не имеют», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, решением украинской национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии был продлён на октябрь 2021 года.