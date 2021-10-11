Вашингтон, , 18:01 — REGNUM Скандал вокруг директора-распорядителя МФВ Кристалины Георгиевой омрачил открытие ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка 11 октября, так как исполнительный совет Фонда не смог завершить свой обзор после очередного марафонского заседания. Об этом сообщает Reuters.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева Preiss MSC

Совет директоров МВФ встретился 10 котября с Георгиевой и юридической фирмой, которая утверждает, что она оказывала давление на сотрудников Всемирного банка для повышения рейтинга Китая в рейтинге «Ведение бизнеса», когда она была генеральным директором Всемирного банка в 2017 году. В данный момент совет попытался «прояснить детали» в ходе обзора.

Отметим, что на этом фоне США и Япония, два крупнейших акционера МВФ, проголосовали за уход Георгиевой. Франция, Германия, Италия и Великобритания выразили мнение, что ей лучше сохранить свой пост. Такой же позиции придерживаются Китай и Россия.

Напомним, что из-за обнаруженных грубых нарушений при подготовке рейтинга Doing Business, Всемирный Банк прекратил его публикацию.