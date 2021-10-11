Вашингтон, 11 октября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. ВМС США на сегодняшний день имеют две атомные подлодки USS Alaska и USS Tennessee, оснащенные баллистическими ракетами с новыми ядерными боеголовками малой мощности W76−2, сообщает 11 октября Федерация американских ученых.

Wallpapersontheweb.net Ядерный взрыв

По их данным, как минимум одна из этих субмарин осуществляет патрулирование в Атлантике и в Средиземном море.

Обе эти подводные лодки относятся к классу Ohio и приписаны к базе Кингс-Бэй на Атлантическом побережья США.

Они оснащены 20 межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II D5 с ядерными боеголовками W76−1 мощностью 100 килотонн и и W88 мощностью 475 килотонн.

При этом на борту каждой из субмарин имеется одна или две ракеты с боеголовками W76−2 «уменьшенной» мощности от пяти до восьми килотонн, что в три раза слабее бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Напомним, такие боеголовки были разработаны по заданию Пентагона, считающего, что их применение не спровоцирует полномасштабной ядерной войны.

При этом часть военных экспертов указывает, что запуск баллистической ракеты сам по себе явится поводом для ответного ядерного удара, так как потенциальный противник не сможет определить мощность заряда этой ракеты.