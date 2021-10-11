Москва, , 18:18 — REGNUM С октября повышаются тарифы на газ и тепло для всех потребителей на Украине, и это может породить множество отрицательных сценариев развития событий, включая войну. Об этом 11 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сценариев на эту зиму высказывается много, один хуже другого. Действительно, Украина окажется в очень трудной ситуации. И на уровне жизни, и на температуре в домах простых украинцев это наверняка отразится. Но повлечёт ли это заметные политические последствия, пока трудно сказать. Чтобы люди стали активно проявлять свой протест, им нужно предложить какую-то альтернативу, мечту о чём-то ином, что решит все проблемы», — заявил политолог.

«Альтернатива может быть сколь угодно глупой и наивной, но должна быть при этом яркой и понятной. Пока что такая мечта не просматривается. Так что надо терпеть. А терпения у украинцев много, так что даже в очень трудных условиях они как-нибудь справятся», — пояснил Неменский.

«Есть опасность, что власть может попытаться канализировать недовольство в новую войну — на Донбассе или даже в Приднестровье. Вот это самый небезопасный ход, не говоря уже о большом горе», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, нынешний отопительный сезон на Украине может оказаться очень трудным для населения. О, об этом прямо заявил заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в своем выступлении в парламенте Украины.