Москва, 11 октября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. С октября повышаются тарифы на газ и тепло для всех потребителей на Украине, и это может породить множество отрицательных сценариев развития событий, включая войну. Об этом 11 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

«Сценариев на эту зиму высказывается много, один хуже другого. Действительно, Украина окажется в очень трудной ситуации. И на уровне жизни, и на температуре в домах простых украинцев это наверняка отразится. Но повлечёт ли это заметные политические последствия, пока трудно сказать. Чтобы люди стали активно проявлять свой протест, им нужно предложить какую-то альтернативу, мечту о чём-то ином, что решит все проблемы», — заявил политолог.

«Альтернатива может быть сколь угодно глупой и наивной, но должна быть при этом яркой и понятной. Пока что такая мечта не просматривается. Так что надо терпеть. А терпения у украинцев много, так что даже в очень трудных условиях они как-нибудь справятся», — пояснил Неменский.

«Есть опасность, что власть может попытаться канализировать недовольство в новую войну — на Донбассе или даже в Приднестровье. Вот это самый небезопасный ход, не говоря уже о большом горе», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, нынешний отопительный сезон на Украине может оказаться очень трудным для населения. Об этом прямо заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в своем выступлении в парламенте Украины.