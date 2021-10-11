По территории Тверской области пройдёт велодорога Москва – Санкт-Петербург
Тверь, 11 октября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя 11 октября провёл рабочую встречу по вопросам строительства на территории Тверской области велодороги Москва — Санкт-Петербург, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Предполагается, что протяжённость маршрута в Верхневолжье составит 424,9 км. В обсуждении приняли участие представители компании «Вело1», которая осуществляет проектирование и строительство велодороги. В Тверской области основная трасса будет пролегать по территориям Конаковского, Калининского районов, Твери, Торжка и Торжокского района, Кувшиновского района, Осташковского городского округа.
Игорь Руденя подчеркнул: велодорога на всём её протяжении должна отвечать всем требованиям безопасности, быть удобной и комфортной для туристов. Губернатор также поручил проработать вопрос дальнейшего содержания дороги.
Протяженность пилотного участка Дубна — Конаково составит около 28,7 км. В настоящее время выполняются проектно-изыскательские работы. В 2021 году планируется начать строительные работы.
Велодорога Москва — Санкт-Петербург пройдет по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям. Веломаршрут обеспечит возможность посещения более 380 культурных, исторических и природных достопримечательностей. На маршруте планируется организация велосервисов на железнодорожных станциях, в частности, парковок и велопрокатов.
В настоящее время ведутся работы по строительству участка протяженностью 55 км в Московской области, которые планируется завершить до конца 2021 года. В сентября 2021 года открылся участок Яхрома — причал Ударная протяженностью 22 км, пролегающий вдоль канала им. Москвы.