Берлин, 11 октября 2021, 17:39 — REGNUM Новые власти Германии не должны следовать линии по «умиротворению России», которая была чертой предыдущего германского правительства, возглавляемого Ангелой Меркель, пишет 11 октября Neue Osnabrucker Zeitung.
Издание опубликовала мнение, которое высказал в интервью украинский посол в Германии Андрей Мельник. По его словам, Киев рассчитывает, что предвыборные обещания в Германии «в пользу нового жёсткого курса по отношению к Москве» реализуются.
Он назвал политику Меркель и её правительства в отношении России «почти наивной». Украинский представитель добавил, что Россия намерена шантажировать Германию «нехваткой газа», чтобы добиться ускорения запуска «Северного потока — 2».
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