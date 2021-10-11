Москва, 11 октября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Идея досрочных президентских выборов на Украине вполне логична, но малореализуема сейчас без масштабного изменения законодательства. Об этом 11 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Идеи досрочных президентских выборов действительно высказываются. Устроить досрочные выборы до переизбрания парламента в 2023 году было бы рациональным ходом для закрепления у власти ещё на несколько лет, ведь в 2024 году у Зеленского уже вряд ли будут такие шансы», — заявил политолог.

«Правда, для этого нужно будет сильно изменять законы. Но пока что рано говорить о вероятности такого сценария. Это лишь один из вариантов. Длительное отсутствие в стране каких-либо популярных политиков — ситуация почти уникальная, и вряд ли она будет сохраняться очень долго. А только это даёт возможность надеяться на переизбрание с таким невысоким рейтингом», — пояснил Неменский.

«Зеленский может чувствовать себя уверенно только до тех пор, пока не возникнет альтернатива, которую бы заметило общество. Он ведь вообще не лидер, он скорее носитель образа, удачно сконструированного и распропагандированного через кино. А образ может и перейти на другого человека, хоть на того же Разумкова», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский недавно отправил в отставку главу Верховной рады Дмитрия Разумкова.