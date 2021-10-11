Ханты-Мансийск, 11 октября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. В Югре долгострой центральной окружной больницы на 1 100 мест будет сдан лишь в 2022 году. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова в своём аккаунте в сети Instagram.

Пресс-служба отделения «Единой России» в ХМАО Строительство больницы в Нижневартовске

По словам Натальи Комаровой, в срыве сроков сдачи виновен подрядчик строительства — ООО «Монолитстрой». На сегодня общая готовность объекта — 76,3%.

«Завершена установка окон, устройство наружных и внутренних инженерных сетей, монтаж витражей, облицовка фасадов, кирпичная кладка внутренних перегородок, штукатурка стен. Гендиректор ООО «Монолитстрой» обязался завершить к концу года отделочные работы, монтаж оборудования. Уходим на следующий год», — пишет глава Югры.

Напомним, власти Югры с 2015 года неоднократно переносили сроки сдачи центральной окружной больницы в Нижневартовске. Крайний срок назывался в декабре 2021 года.