11 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Комментируя высказывания офиса Зеленского о Крыме, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопроса о принадлежности полуострова для Кремля не существует и обсуждаться с Украиной он не будет.

Анатолий Кошкин, , 18:26 — REGNUM Комментируя высказывания офиса Зеленского о Крыме, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопроса о принадлежности полуострова для Кремля не существует и обсуждаться с Украиной он не будет.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет. Для Кремля такого вопроса не существует», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее СМИ сообщали, что внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина может вернуть Крым за пять минут, если соответствующее решение примут в России.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. Как заявлял российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «судьба и будущее Крыма навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет», — напоминает РИА Новости.

Приветствуя четкую, принципиальную позицию российского правительства по «крымскому вопросу», уже задавался на страницах ИА REGNUM вопросом, отчего Кремль и Смоленская площадь не делают аналогичных заявлений по поводу необоснованных и незаконных притязаний Токио на российские Курильские острова. В недавнем комментарии «Русские Крым и Курилы: есть ли различие?» приводил официальную позицию МИД РФ:

«Южная часть Сахалина, равно как и южные Курильские острова, являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации, включенной в состав нашей страны на законных основаниях по итогам Второй мировой войны в соответствии с имеющими обязательную юридическую силу для Токио соглашениями и договоренностями между союзными державами, а также Уставом ООН, который ратифицирован Японией».

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

В авторском комментарии отмечалось, что без четкого подтверждения этой позиции лично президентом РФ в Японии находятся политики и политологи, продолжающие утверждать, что В. Путин якобы сохраняет приверженность «разрешению вопроса о северных территориях» на основе так называемого «хрущевского компромисса». То есть путем уступки Японии принадлежащей России Малой Курильской гряды, а именно острова Шикотан и группы островов Плоские, именуемые в Японии — Хабомаи. Такая уступка должна-де явиться «разменной монетой» при согласии Токио заключить с Москвой давно потерявший смысл «мирный договор».

Тем не менее президент Путин, в отличие от Крыма, не называет «курильский вопрос» несуществующим. А момент для такого заявления подходящий. Вопреки надеждам российских властей на достижение некоей «ничьи» в навязанном Москве «споре» по Курилам, новый премьер-министр Фумио Кисида на весь мир заявил в программной речи в парламенте о невозможности какого бы то ни было компромисса о «северных территориях». При этом он грубо исказил положение Совместной декларации 1956 года, предусматривавшей по волюнтаристскому настоянию тогдашнего советского лидера Никиты Хрущева передачу части уже входивших в состав СССР Курильских островов как некий «дар японскому народу». Ибо в Совместной декларации такое допущение представлялось возможным только после подписания окончательно решавшего вопрос о территориальном размежевании мирного договора. Кисида же потребовал не только острова Малой Курильской гряды, которую «с барского плеча» соглашался даровать Хрущев, а составляющие половину площади Курильской гряды все южнокурильские острова с их богатейшими акваториями еще до подписания мирного договора. Обычно в таких случаях говорят: «Мы так не договаривались!»

Новый Кабинет министров Японии Japan.kantei.go.jp

Такое беспардонное «условие» удивило даже японцев, не говоря уже о нашем народе. Не случайно в ряде комментариев российских СМИ требование Кисиды названо «ультиматумом России». А некоторые издания сопровождают такую констатацию определением «наглый».

Скажу прямо, мне трудно представить, как в этой ситуации российский президент будет реализовывать заявленные им в телефонном разговоре с Кисидой «готовность провести личную встречу с Фумио Кисидой и стремление к прогрессу в переговорах по заключению мирного договора между странами». Трудно представить потому, что для японского правительства и лично Кисиды «мирный договор» невозможен без получения всех южнокурильских островов. Ведь Кисида прямо заявлял Сергею Лаврову, что никаких других вопросов, кроме территориального, японцы решать в «мирном договоре» не могут и не собираются. Так не пора ли, как это делается в отношении Крыма, раз и навсегда заявить японским «друзьям и партнерам», что для нашего народа «территориального вопроса» с Японией не существует и российское руководство отказывается обсуждать абсурдные и оскорбительные для России притязания страны, развязавшей кровопролитную Вторую мировую войну и потерпевшей в ней позорное сокрушительное поражение?