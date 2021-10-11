Москва, , 18:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский готовит страну к масштабной приватизации, на которую не решались прежние президенты, и для этого концентрирует власть в своих руках. Об этом 11 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Приватизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прежние президенты не решались на столь масштабный дерибан страны. При Петре Порошенко каждый год принимались планы по приватизации, и в конце каждого года подводились итоги об их выполнении меньше чем на долю одного процента. И такую нерешительность было нетрудно понять, слишком опасная затевалась игра. А у Зеленского, кажется, чувство опасности вообще притуплено. Но мы видим, что пока что у него получается», — заявил политолог.

«Другой вопрос, что, возможно, всё, что он может, это сконцентрировать власть, а вот насколько он сможет ею распорядиться — ещё вопрос. Опыта в этой сфере нет не только у него, но и у всей его команды. Собственно, поэтому они и не столь осторожны. Может быть, всё закончится войной всех против всех, а значит тяжелейшим кризисом всей государственности», — заключил эксперт.